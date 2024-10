Polícia Civil apreende adolescentes por tráfico de drogas em Valentim Gentil

Ação conjunta apreende drogas avaliadas em cerca de R$ 120 mil.

Na tarde de quarta-feira, 16 de outubro, a Polícia Civil de Valentim Gentil, com apoio de equipes de Cardoso e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, apreendeu em flagrante duas adolescentes envolvidas com o tráfico de drogas. Conhecidas por seu envolvimento no crime, as irmãs foram detidas após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Na residência das jovens, a polícia encontrou uma quantidade significativa de cocaína e crack, que, após fracionamento, poderia render mais de 9.000 porções. As drogas apreendidas estão avaliadas em quase R$ 120 mil. As adolescentes foram encaminhadas para a Fundação CASA, onde permanecerão à disposição da Justiça.