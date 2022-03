Homem é detido nu tomando sol no centro de Rio Preto

Bombeiros de Rio Preto (SP) resgataram na manhã desta terça-feira (8), um homem de 41 anos que estava nu na canaleta do rio Preto, na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, centro da cidade.

De acordo com o registro da ocorrência, Guardas Civis que passavam pelo local foram avisados por testemunhas de que o homem estava sem roupas e tomando sol as margens do rio.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e pediram que ele se vestisse mas com a recusa ele precisou ser contido.

O homem que não teve a identidade revelada foi encaminhado para o Hospital Bezerra de Menezes para passar por avaliação médica psiquiátrica.