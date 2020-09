A TV TEM e o G1 não conseguiram contato com a defesa do condenado, depois do julgamento.

O assassinato foi registrado em junho do ano passado, em um sítio em Populina/SP. De acordo com o inquérito, o acusado confessou que a morte foi acidental e foi preso no dia seguinte do assassinato.

Por causa do coronavírus, o julgamento teve restrições ao público. Apenas os envolvidos no júri puderam entrar no Fórum.

O crime

A professora, então com 25 anos, foi morta com um tiro na cabeça no bairro Córrego da Madeira, no dia 30 de junho.

De acordo com o boletim de ocorrência, depois do assassinato de Anielli, o irmão do suspeito ligou para a Polícia Militar, que compareceu no sítio onde o casal morava. O corpo de Anielli foi localizado na varanda do imóvel.

Na investigação, a polícia afirma que o casal brigou e a mulher tentou se trancar dentro da cozinha, mas o homem arrombou a porta e a arrastou até a varanda, onde cometeu o crime.