Homem é baleado após assaltar padaria e ameaçar policial

Um homem foi baleado pela Polícia Militar após assaltar uma padaria nesta terça-feira (18), no bairro Vila Cambuí, em Rio Preto.

Segundo os policiais, o suspeito invadiu o estabelecimento e roubou mais de R$ 200,00. As imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento em que o assaltante entra no local e exige o dinheiro do caixa. Após o crime, o homem fugiu em direção ao bairro Vila Toninho.

A Polícia Militar foi acionada e durante patrulhamento conseguiu localizar o suspeito tentando se esconder em uma área de mata. Durante a abordagem, o homem estava armado com uma faca e ameaçou um policial, que revidou e o atingiu com tiros na perna.

O suspeito foi socorrido e encaminhado à UPA Tangará, onde permanece sob escolta policial.

TROCA DE TIRO

A Polícia Ambiental também afirmou ter atendido uma ocorrência de roubo nesta terça-feira. Durante a fuga, o suspeito atirou contra os policiais, que revidaram os disparos. Segundo a polícia, o assaltante morreu na troca de tiro.

Até o momento a Polícia Ambiental não confirmou se o homem teria participação no assalto à padaria. O caso vai ser investigado.