Homem é assassinado a tiros e criança é baleada de raspão

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem identificado ​de ​32 anos fo​​i morto ​no​ Jardim América, em Araçatuba, ​no final da tarde deste domingo (29). ​O crime aconteceu por volta de 17h e, além do homem, uma criança levou um tiro de raspão no abdômen e foi socorrida por vizinhos.

​A vítima participava de um churrasco em uma rua do bairro, quando foi alvejada a tiros por um criminoso desconhecido.​ ​Ele havia acabado de chegar no local onde estava sendo realizado um churrasco na calçada, quando logo em seguida chegou um homem com uma moto de pequeno porte.

O autor foi até a vítima e deu uma coronhada em sua cabeça, mandando repetir o que havia dito sobre ele. No momento da coronhada a arma disparou. Em seguida, o autor atirou contra a vítima e fugiu sentido à Lagoa das Flores.

A criança, que também estava no local, foi atingida de raspão no abdômen e levada por vizinhos até o pronto-socorro, mas não corre o risco de morrer. O local do crime foi isolado para o trabalho dos peritos e está sendo investigado pela polícia.

SBT Interior