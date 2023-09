Homem descumpre medida protetiva, ameaça ex-mulher e acaba preso pela PM no bairro Monte Alto

Policiais militares de Votuporanga, com o apoio e informações de policiais de Parisi prenderam na manhã deste sábado, dia 23, um homem que teria descumprido ordem judicial que o proibia de chegar próximo a sua ex-companheira. A medida protetiva foi concedida pela Justiça de Votuporanga e o rapaz estava proibido de manter contato próximo à su ex-companheira, que é moradora de Parisi.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o homem teria ido até a cidade vizinha e proferido ameaças à ex-mulher e, diante disso, a Justiça concedeu medida protetiva impedindo a proximidade entre eles. Em razão desta ameaça, as equipes policiais após receberem informações de Policiais Militares de Parisi sobre um indivíduo que estaria com um Mandado de Prisão e estaria em Votuporanga, foi iniciado patrulhamento onde o mesmo foi avistado pelo Bairro Monte Alto, sendo de pronto abordado.

O indivíduo foi identificado e realizado busca pessoal e nada de ilícito localizado. Dada voz de prisão e apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga, onde o delegado de plantão elaborou boletim de ocorrência de Captura de Procurado recolhendo o rapaz na carceragem local, ficando a disposição da justiça.

