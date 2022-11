Homem de 40 anos é detido por importunação sexual contra adolescente

Um indivíduo de 40 anos foi detido na noite desta última terça-feira, (29/11/2022), pelo crime de importunação sexual, contra uma adolescente de 14 anos, na praça da Matriz de Uchoa (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a irmã da vítima, de 18 anos, relatou que estava no local com a irmã, de 14 anos e outras amigas, quando notou que o indivíduo estava mexendo com elas, fazendo a expressão “psiu, psiu” (SIC). Ela afirma que as amigas olharam bravas na direção do suspeito, o qual parou de provocá-las.

Cerca de uma hora depois, o mesmo indivíduo passou novamente pelas duas irmãs, que estavam em uma fila, onde ele teria puxado o cabelo da adolescente e apertado sua nádega. A irmã mais velha conta então que repreendeu o homem e acionou a Polícia Militar, porém, ele deixou o local.

Depois de algum tempo, policiais conseguiram abordá-lo e detê-lo. O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Cedral (SP), junto com as vítimas, onde prestaram depoimento.

Segundo consta no BO, devido à ausência de “indícios aptos para ensejar eventual estado de flagrante por prática de crime sexual”, o delegado de plantão decidiu apenas ouvir e liberar o suspeito. “O caso merece análise mais detalhada a fim de que se apure as circunstâncias do delito, com a análise de eventuais imagens, pesquisas sobre a vida pregressa do investigado e formalização das declarações em detalhes de testemunhas entre outras, buscando reunir elementos informativos e provas sobre o caso concreto”, diz o documento policial.

O caso foi registrado como importunação sexual e será investigado pela delegacia da cidade.

Gazeta do Interior