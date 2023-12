Homem de 35 anos é detido com armas e munições em Pedranópolis

Indivíduo de 35 anos foi detido pela polícia ambiental em Pedranópolis, região de Fernandópolis após denúncias anônimas ocorridas ni úyimo sábado, 2 de dezembro.

Na residência, foram encontradas uma arma de fogo e uma de pressão, além de munições, pólvora, espoletas, mira noturna e chumbinho.

Na denúncias anônima também foi relatado que o mesmo realizava caça de animais silvestres.

O suspeito tentou se desfazer de munições intactas, mas foi flagrado. Após o pagamento de fiança de R$ 2.640,00, foi liberado. Armas e munições apreendidas. Havia informações de que no local o proprietário estaria usando a arma de fogo para a caça de animais silvestres da espécie “Paca” nos fundos da propriedade.

Durante a vistoria foi localizada uma espingarda calibre .32 de fabricação caseira sem numeração, além de uma outra espingarda de pressão com luneta. Ainda durante a vistoria foi localizado outra luneta, um monóculo e uma sacola contendo diversos cartuchos .32 deflagrados e também outros recarregados artesanalmente. Também foi localizado pela equipe materiais utilizados para a recarga de cartucho, como pólvora, chumbinho e espoletas.

Diante do exposto foi dada voz de prisão ao indivíduo por Posse Irregular de Arma de Fogo e conduzido juntamente com a arma de fogo e demais objetos até o Plantão Policial do município de Fernandópolis/SP para as providências e polícia judiciária, sendo arbitrada fiança que foi paga pelo infrator e responderá pelo crime em liberdade.

Colaborou: Iago Sincero/Votunews