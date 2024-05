Homem de 22 anos morre soterrado enquanto trabalhava em obra em Rio Preto

Um trágico acidente ceifou a vida de um jovem pedreiro de apenas 22 anos, na noite desta quarta-feira (28), enquanto trabalhava em uma obra no Distrito Industrial Carlos Arnaldo e Silva, em São José do Rio Preto, São Paulo. De acordo com relatos da Polícia Militar, a vítima, natural de São José dos Basílios (MA), encontrava-se no local junto com outro pedreiro quando uma parte da laje desabou, soterrando-o sob os escombros.

O incidente ocorreu por volta das 19h, deixando todos consternados com a fatalidade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente mobilizadas e empreenderam esforços durante cerca de duas horas para resgatar o jovem, porém, ao retirá-lo dos destroços, constatou-se que ele já havia perdido a vida.

Enquanto a perícia técnica realizava os procedimentos necessários, a área foi prontamente isolada para garantir a segurança dos presentes. O outro pedreiro envolvido no trabalho conseguiu escapar ileso, mas certamente abalado pelo terrível incidente.