Homem corta mulher com tesoura e acaba preso em flagrante

Um garçom de 38 anos foi preso em flagrante após a agredir a companheira dele na madrugada desta segunda-feira (26) no bairro Higienópolis, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, garçonete de 30 anos, sofreu ferimentos na cabeça e mãos.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 0h, quando se encontravam em patrulhamento e foram acionados via rádio devido a um caso de violência doméstica. No local, a mulher, que estava no apartamento de uma vizinha, contou que “que convive com o agressor por mais de dois anos. Foram em uma festa e quando retornaram, foi tirar satisfações com ele por conta de uma mulher que estava na festa”.

Ela seguiu, dizendo “que ele não gostou e, nervoso, partiu para cima dela desferindo socos e tapas na cabeça, puxou-a pelos cabelos e a arrastou pelo chão. Em seguida, se apossou de uma tesoura e tentou atingi-la no pescoço. Ao tentar se defender com as mãos, acabou sofrendo um corte no dedo anelar esquerdo”.

A tesoura foi apreendida, a mulher socorrida para o UPA Tangará e o envolvido preso, levado para a delegacia. No local, o delegado de plantão o manteve preso, sem direito a fiança. Ele permanece preso, à disposição da Justiça e a vítima foi orientada quanto a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência e também do prazo de seis meses que tem direito a processá-lo criminalmente.