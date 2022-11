Homem com três pitbulls é multado por maus-tratos no distrito de Simonsen

Um homem foi autuado por maus-tratos a três cães no Distrito de Simonsen, na manhã desta quarta-feira (30/11). O vereador Chandelly Protetor foi acionado devido os pitbulls terem atacado o tutor, mas chegando ao local percebeu que os animais estavam muito magros, passando fome.

A Polícia Militar esteve no local com o Corpo de Bombeiros e o CPVA – Centro de Proteção à Vida Animal também foi acionado juntamente com a equipe do Zoonoses de Votuporanga.

O proprietário dos animais alegou que estava dando arroz por não ter condições financeiras de mantê-los e ressaltou que no dia anterior foi atacado por eles, isso impediu de adentrar em sua residência com a esposa e filhos.

Os cães tiveram que ser sedados para serem resgatados pelo CPVA. Todos foram encaminhados ao Abrigo Municipal, passarão por atendimento veterinário, medicados e colocados para adoção após recuperação.

Chandelly ressaltou que é freqüente casos assim na cidade, que os tutores precisam pensar bem antes de adotar, que animais têm seus direitos e necessitam de cuidados especiais. “Em Votuporanga existem leis municipais e multas administrativas para casos de abandono, maus-tratos e para quem deixa seus animais soltos nas ruas,” disse Luciano Cruz.