Homem ataca policial com martelo e morre baleado

Caso foi registrado em Fernandópolis durante atendimento de acidente de trânsito

Um policial foi obrigado a atirar contra um homem depois de ser ameaçado durante uma ocorrência de acidente de trânsito, na noite de ontem (19), em Fernandópolis. O caso foi registrado no bairro Jardim Acapulco.

Segundo informações extraoficiais, o policia estava no apoio da ocorrência, onde a esposa da vítima estava em uma motocicleta com indícios de embriaguez, quando o esposo foi pra cima do policial usando uma martelo em um local que não havia outro tipo de ação a não ser atirar para se defender .

Uma unidade de resgate chegou a ser solicitada, mas o homem, que não teve a identidade ainda divulgada, não resistiu aos ferimentos.