Homem apanha de moradores após tentar estuprar adolescente de 15 anos

Um homem de 31 anos foi agredido por populares após tentar estuprar uma adolescente de 15 anos, em São José do Rio Preto, no interior de SP. Segundo informações do boletim de ocorrência, esta não seria a primeira vez que ele tentou cometer este tipo de crime no bairro Residencial Edson Baffi.

De acordo com o registro policial, a vítima saiu da escola e estava voltando para casa quando foi seguida pelo suspeito. Ela foi agarrada pelo pescoço e os dois continuaram andando; quando passaram em frente à casa dela, a jovem gritou e pediu socorro.

O suspeito ficou assustado e fugiu, mas os moradores do bairro foram até a casa dele e o agrediram com pauladas e pedradas. Ele foi preso em flagrante e justificou para a polícia que “só queria pegar o número de WhatsApp da vítima”.

Uma faca que estava com ele foi apreendida.