Polícia apreende caminhão lotado com pasta base de cocaína

Uma ação da Polícia Civil de Araçatuba, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais), apreendeu cerca de 300 quilos de pasta base de cocaína, na noite desta sexta-feira (21), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba (SP). As informações são do portal RP10.

A droga estava escondida em um caminhão, que foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes da cidade. A Deic (Divisão Especializada de Investigação Criminal), por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), apurou uma denúncia anônima que que um caminhão estaria transportando grande quantidade de droga pela região.

Os policiais montaram uma operação para identificar e fiscalizar o veículo suspeito. Após a abordagem, os policiais localizaram a droga escondida no teto da carroceria loneira do caminhão.

Foram apreendidos 281 tabletes de pasta base de cocaína (cerca de 300 quilos), droga avaliada em cerca de R$ 6 milhões.

O motorista do caminhão, identificado pelas iniciais F.A.S.G., de 37 anos, morador de Birigui, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Questionado pelos policiais, ele permaneceu em silêncio

