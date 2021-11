A promotoria afirmou que está satisfeita com a decisão e não vai recorrer. O advogado de defesa de Laire afirmou que pretende recorrer para tentar diminuir a pena do réu.

Clarice Miranda, de 55 anos, e Egídio Ribeiro, de 56, foram assassinados dentro da casa onde moravam , em outubro de 2014. O crime chocou moradores, principalmente porque as vítimas não tiveram tempo de reagir.

Segundo a Polícia Civil de Araçatuba, o alvo dos criminosos era o filho do casal, que é ex-genro do mandante do crime.