Homem abre fogo em cervejaria nos EUA e deixa 5 mortos; assassino se matou em seguida

Segundo a agência Associated Press, o diretor da empresa, Gavin Hattersley, disse que o assassino era um funcionário do local. A emissora afiliada da rede ABC em Wisconsin informou que o criminoso havia sido demitido recentemente da companhia, mas, até a última atualização desta reportagem, isso não estava confirmado.

Cerca de 1 mil pessoas trabalhavam no complexo da MillerCoors — a empresa onde ocorreu o assassinato — no momento do crime. As autoridades locais pediram que as pessoas evitassem a área, um grande parque industrial de Milwaukee.