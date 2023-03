HERÓIS: ação rápida do SAMU salva vida de motociclista em parada respiratória em Votuporanga

Que os Bombeiros e equipe médica do SAMU são verdadeiros heróis e na luta diária ajudam a salvar vidas, isso todos nós já sabemos. Mas existem ocorrências no dia-a-dia das equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU que, sempre merecem destaque pela ação rápida, eficaz e competente dos nossos heróis sem asas.

Desta vez, uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga salvou a vida de um motociclista que estava em parada cardiorespiratória após uma queda acidental da moto em que ele pilotava. O caso aconteceu na última semana, na avenida Prestes Maia – no bairro Estação, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a equipe do SAMU foi acionada via 192 na noite da última terça-feira, por volta das 22 horas, pela Avenida Prestes Maia (próximo da antiga Estação Ferroviária). Um acidente de trânsito foi registrado envolvendo um motociclista (queda de moto) o qual, na chegada da viatura de Suporte Avançado do SAMU – USA, coordenada pelo experiente e competente médico Dr. Matheus Braga, o motociclista encontrava-se em parada cardiorrespiratória, por motivos ainda desconhecidos.

Imediatamente, a equipe do SAMU iniciou os procedimentos de reanimação cardíaca e entubação orotraquial que resultou na bem sucedida reversão do estado de saúde da vítima que, inclusive, ao chegar na Santa Casa de Votuporanga recobrou os sentidos. A rápida e eficaz ação da equipe da USA foi fundamental para o êxito no socorro do paciente.

Aqui, rendemos os nossos elogios a brilhante equipe da USA do SAMU de Votuporanga por essa importante ocorrência, em nome do médico Drº Matheus Braga, sargento Elísio Ferreira – Corpo de Bombeiros e enfermeiro Vinícius.