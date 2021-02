Hemodinâmica: profissionais qualificados e equipamentos para salvar vidas

Unindo parque tecnológico moderno e avançado e equipes capacitadas, o serviço tem o que há de melhor na região

A Santa Casa de Votuporanga se destaca na região com o serviço de Hemodinâmica, voltada ao diagnóstico e tratamento de patologias cardiovasculares, por meio de técnicas minimamente invasivas, muitas vezes substituindo cirurgias, reduzindo assim o tempo de internação.

Conduzida por médicos e enfermeiros experientes, a Hemodinâmica está preparada 24 horas para atender quadros de alta complexidade, inclusive os emergenciais, com rápido acesso ao tratamento de urgências.

O serviço conta com grandes profissionais: cardiologistas hemodinamicistas Dr. João Anisio Ferreira Junior (diretor técnico) e Dr. José Guilherme Rodrigues de Paula (coordenador da cardiologia clínica); eletrofisiologista (tratamento de arritmias) Dr. Adalberto Lorga Filho; radiologistas intervencionistas Dr. Crescêncio Alberto Pereira Centola, Dra. Raquel Cristina Trovo Hidalgo e Dr. Rafael Gomes de Almeida Garzon, além de equipe de enfermagem especializada.

Unindo parque tecnológico moderno e avançado e profissionais qualificados, o serviço tem o que há de melhor na região. Recentemente, adquiriu um novo equipamento Optima GE que é usado para intervenções cardiovasculares, possibilitando exames com excelência no tratamento.

Dr. José Guilherme Rodrigues de Paula explicou que o aparelho é utilizado para realização de cateterismo – exame diagnóstico para procura de obstrução de artéria do coração – e angioplastia em pacientes com dores no peito ou vítimas de infarto. “Além disso, a máquina possibilitará, futuramente, realizar implante de próteses para fechamentos de orifícios cardíacos e de troca de válvulas sem necessidade de cirurgias abertas convencionais”, complementou.

Ele ressaltou que o equipamento é uma tecnologia nova, com imagem tridimensional. “Facilita a atuação dos profissionais e garante ainda os resultados finais de procedimentos já realizados no serviço”, destacou.

O diretor técnico da Hemodinâmica, Dr. João Anísio Ferreira Junior, falou destes benefícios. “Antes, uma troca de válvula, por exemplo, era feita com intervenção cirúrgica. Agora, é minimamente invasiva, com tempo de internação menor”, frisou.

Nossa Hemodinâmica

A Hemodinâmica foi inaugurada em junho de 2007 e já ganhou seu espaço pela qualidade profissional dos médicos, atendimento diferenciado, resolutivo e ágil nas urgências e emergências.

Ao longo desta história tão marcante, o serviço transformou a Santa Casa referência em toda a região e para alguns Estados, conquistando o respeito e confiabilidade junto aos cardiologistas e dos pacientes com a realização dos procedimentos mais atuais do mundo na área.

Os serviços prestados por Hemodinâmica são: Cateterismo Cardíaco, Angioplastia e Implante de Stent, IFR, correções de malformações congênitas, Estudo Eletrofisiológico e Ablação (tratamento de Arritmias), entre outros. Já na área vascular, Arteriografia e Angioplastias Periféricas (membros e demais segmentos anatômicos), embolizações de miomas e muito mais.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da Hemodinâmica. “Temos profissionais experientes e qualificados, com a realização de diversos exames e procedimentos cardiológicos. O serviço é diferenciado e reforça nossa referência em atendimentos de média e alta complexidade. “, concluiu.