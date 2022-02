HB, FAB e GCM organizam força-tarefa para a captação de órgãos

O Hospital de Base, com a ajuda da FAB (Força Aérea Brasileira) e a GCM (Guarda Civil Municipal), organizou uma força-tarefa para a realização de captação de órgãos na tarde desta quarta-feira, 10 de fevereiro, em Rio Preto. Foram captados coração, fígado, rins e córneas. O procedimento durou cerca de 5 horas.

Foram mais de 20 profissionais do HB envolvidos, além de uma equipe médica de Botucatu/SP, que veio até o município em um avião da FAB, para auxiliar na realização do procedimento. Esta equipe ficou responsável pela captação, transporte e transplante do coração.

Já o fígado, foi encaminhado para Campinas, por transporte terrestre. Os rins, até a divulgação desta reportagem, estavam aguardando direcionamento por meio da Central de Transplantes, pois estes órgãos passam por uma seleção de compatibilidade imunológica antes de serem transplantados; e as córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos, no próprio Hospital de Base.

“No Banco de Olhos, as córneas passam por uma nova avaliação e em seguida, é encaminhado um formulário para a Central de Transplantes, onde se realiza a triagem para identificar um possível receptor”, explicou Regiane Sampaio, enfermeira da OPO (Organização de Procura de Órgãos) do HB.

De acordo com Dr. João Fernando Picollo, coordenador da OPO do Hospital de Base, é importante que a pessoa manifeste à família seu desejo de ser um doador, pois somente os familiares podem dar essa autorização. “Muitos pacientes não têm outra opção de vida a não ser através do transplante. É fundamental a conscientização da população para que a gente possa dar vida para as pessoas”, destacou João.