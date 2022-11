Havan anuncia fim de patrocínio com times; Flamengo, Athletico PR e Brusque

A rede de lojas Havan anunciou o fim do contrato publicitário com os times de futebol brasileiros. Ela patrocinava o Flamengo, Athletico e também o Brusque, de Santa Catarina.

O fim do patrocínio foi anunciado através de nota oficial da Havan e é direcionada ao Brusque. A ampliação para os outros times – Flamengo e Athletico – aparece no texto. “(…)informa que não renovará o patrocínio do Brusque Futebol Clube para 2023, bem como com outros times esportivos“.

Recentemente o dono da Havan, Luciano Hang, aproveitou o acordo com os clubes para destacar que a rede varejista estava na camisa dos dois finalistas da Copa Libertadores da América 2022, entre Flamengo e Athletico. O Flamengo venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Gabigol.

O motivo da ruptura, segundo a loja, seria o momento político e econômico do Brasil e que está revendo todos os seus investimentos