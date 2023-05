Gusttavo Lima pede cachê de R$ 6 milhões para cantar em Barretos

O cantor Gusttavo Lima não está relacionado na programação de shows da Festa do Peão de Barretos deste ano. Isso porque ele pediu um cachê de R$ 6 milhões para se apresentar no evento.

Segundo informações da Associação Os Independentes, a empresa não fechou com o artista após ele pedir cachê de 50% da bilheteria, o que equivale a aproximadamente R$ 6 milhões. O valor dos ingressos para o evento custa, em média, R$ 150.

No passado, o sertanejo chegou a atrair mais de 80 mil pessoas para o seu show na Arena de Rodeios do Parque do Peão. Com tal audiência, a renda total da bilheteria alcançaria um valor em torno de R$ 12 milhões. Desta quantia, metade iria direto para o bolso dele, caso sua demanda fosse atendida. No entanto, essa seria uma situação sem precedentes na história do evento.

Gusttavo Lima se consagrou no cenário nacional como “Embaixador” durante a Festa do Peão de Barretos de 2017, quando se tornou o padrinho do maior rodeio da América Latina e desde então utiliza o título por conta própria. Em 2018, gravou o maior projeto de sua carreira, até então, Embaixador em Barretos.

Gusttavo seguiu dominando as rádios do Brasil por quatro anos consecutivos e liderando a lista dos maiores cachês sertanejos desde 2019. Este ano, porém, o cantor viu o valor do seu cachê cair, teve shows cancelados e, pela primeira vez em 7 anos, realizou apenas 10 apresentações por mês, segundo a agenda oficial do artista divulgada em março.

A razão para a queda no número de shows de Gusttavo Lima, segundo a imprensa nacional, parece ser multifatorial. Primeiramente, há a questão do seu repertório desgastado e defasado. O cantor tem apostado no estilo bachata desde 2018 e, segundo especulações, pretende aderir ao agronejo, estilo liderado por artistas como Luan Pereira, Us Agroboys, e a dupla Léo e Raphael. Além de declarações polêmicas e machistas, que durante seus shows têm causado desconforto entre o público.

Para piorar, o cantor teve seu nome envolvido em diversos escândalos e investigações de cachês pagos por prefeituras, que para este tipo de contratação, não realizam licitações.

Shania Twain cobrou, na época, R$ 4,2 milhões

Nem uma das maiores artistas do mundo cobrou um cachê tão caro, igual Gusttavo Lima. A maior estrela country, Shania Twain, em 2018, foi contratada por US$ 1,1 milhão – aproximadamente R$ 4,25 milhões, na época.

A cantora era um desejo antigo dos organizadores do festival que precisaram alterar estrutura da arena para atender os pedidos da equipe da cantora. O saldo final foi positivo: a arena ficou lotada com mais de 55 mil espectadores Gazeta do Interior