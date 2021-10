Gusttavo Lima é anunciado para 15 anos do Oba

Até o momento, a festa de Votuporanga já anunciou 15 nomes para o carnaval 2022; vendas já começaram

Há cinco meses do carnaval 2022, Votuporanga iniciou os preparativos da edição emblemática de 15 anos do Oba Festival. Nas redes sociais, os fãs acompanham animados aos anúncios das atrações do aniversário e, nesta sexta-feira (1/10), uma em especial agradou em cheio aos seguidores da festa. Gusttavo Lima, considerado um dos maiores artistas do Brasil e destaque das lives, virá com o título de embaixador da edição de 15 anos do evento. Agora, no total, são 15 nomes no line up.

No alto da sua carreira, esta será a quarta vez que o cantor se apresenta em Votuporanga. Atualmente, Gusttavo coleciona os títulos de estar entre os mais ouvidos do Youtube e figurar entre os top 10 artistas mais ouvidos na década do Spotify. Uma das publicações diz “no #OBA15ANOS nós escolhemos um embaixador a dedo para ser o dono dessa festa de outra dimensão. Alguém com muita história, músicas de sucesso e amado por todos os foliões”.

Programação

Quem acompanha o Oba Festival nas redes sociais é surpreendido dia a dia com anúncios de atrações. A festa foi uma das primeiras a adiantar a agenda para 2022 na expectativa da realização do evento, condicionada à organização dos órgãos competentes.

Até esta sexta-feira, já estão confirmados grandes nomes de sucesso, sendo: Wesley Safadão, Deniis DJ, Pedro Sampaio, DJ Guuga, Luísa Sonza, DJ GBR, Os Barões da Pisadinha, Israel e Rodolfo, Banda Eva, Harmonia do Samba, Gustavo Mioto, Batom na Cueca, A Zorra, CAT Dealers e Gusttavo Lima.

Vendas

As vendas para o carnaval de Votuporanga já estão abertas com possibilidade de pagamento em até 5 vezes sem juros. O link para compra é o www.guicheweb.com.br/oba

Realização

O Oba Festival é organizado por um grupo de empresários votuporanguenses e completa 15 edições em 2022, no período de 26 de fevereiro a 1º de março. Por conta da pandemia, o evento não foi realizado em 2021. Para 2022, com o avanço da vacinação e queda nos números de contágio, as expectativas são de que o carnaval seja autorizado nas mais diversas partes do Brasil. Em qualquer tempo, a organização do Oba destaca que seguirá todas as orientações das autoridades sanitárias responsáveis, sempre colocando a vida e a saúde de todos como prioridade. Diversas campanhas foram realizadas pelo Oba, ao longo de 2021, estimulando os jovens a se vacinarem contra a Covid-19.

No ato da compra e no site oficial do evento, os foliões são orientados de que a realização do carnaval está condicionada à verificação, no correspondente período, das condições epidemiológicas relativas à pandemia da Covid-19, conforme entendimento das autoridades sanitárias competentes.