Gui Abreu assume a presidência do partido PODEMOS Jovem de Votuporanga

O jovem votuporanguense Guilherme Abreu (Gui), em viagem para Brasília no ultimo dia 24, recebeu das mãos da Deputada Federal e Presidente Nacional do Partido Podemos, a presidência do Podemos Jovem de Votuporanga.

Gui recebeu o comando do Partido diretamente de Brasília, tendo acesso livre ao gabinete da deputada federal, o que possibilitará uma ponte ainda maior entre Brasília e Votuporanga, além de estimular ainda mais jovens a entrarem na política, renovando as figuras e personagens e dando novos ares aos destinos das escolhas públicas em todas as esferas.

Além disso, o jovem garante que escolheu o Podemos por ser um partido independente e não ter vinculo e nem viés ideológico e suas votações são pautadas em escolhas que favoreçam a população e não interesses pessoais.

“Hoje o Podemos é o partido que mais cresce no país, e vem cada vez mais se destacando no cenário politico local, estadual e federal, por esse motivo o escolhi, com a certeza de que teremos a possibilidade de inserir cada vez mais jovens no meio político, tenho certeza que juntos PODEMOS ter uma juventude mais unida e engajada” afirmou Guii Abreu.