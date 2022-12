“GUERRA DO TRÁFICO”: rapaz é executado a tiros em Votuporanga; 3º homicídio em menos de 15 dias em Votuporanga

Um rapaz de aproximadamente 30 anos de idade, foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira, em Votuporanga. O crime aconteceu nas primeiras horas desta manhã, quando o corpo do rapaz foi encontrado por populares às margens de uma estrada Boiadeira, próximo a Vila Carvalho, ao lado da rodovia Péricles Bellini.

Esse é o terceiro homicídio registrado em Votuporanga somente nos últimos 15 dias.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o corpo da vítima foi encontrado pelo seu irmão, que ouviu os disparos de arma de fogo e encontrou já sem vida às margens da estrada boiadeira.

Consta que a vítima estava a caminho do trabalho, quando dois indivíduos ocupando um Ford/Ecosport dispararam diversas vezes em sua direção, a vítima ainda tentou correr para uma mata, mas foi executado em seguida. A Polícia Militar e a Polícia Científica permanecem no local do crime preservando a área e buscando informações que possam chegar a pista dos criminosos. O caso será apurado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga. Informações apontam para mais uma vítima da “guerra do tráfico” que está ocorrendo em Votuporanga.

FOTO: JORNAL A CIDADE: