Guarda tatua rosto de cão que salvou sua vida ao atacar bandido em SP

Conforme relata Bosco, por volta das 16h do último dia 23, a equipe da GCM fazia patrulhamento no bairro Vila Voturuá, quando viu dois homens em atitude suspeita e resolveram abordá-los. Durante a revista, nada foi encontrado e eles foram dispensados. Ainda no local, os guardas perceberam que um adolescente, também em atitude suspeita, vinha ao encontro deles.

Bosco ordenou que ele parasse, no entanto, a ordem não foi obedecida e o adolescente puxou a arma para atirar conta ele. “Assim que o suspeito puxou a arma, eu dei o comando para o cão, que pulou no braço do rapaz e o mordiscou. Nesse momento, ele soltou a arma”, conta o agente. O cachorro tem apenas um ano e oito meses e ainda está em treinamento, mas segundo Bosco, a reação foi bem rápida e eficaz para um animal nas condições de Thor.

“A atitude dele, de ficar entre nós dois (Bosco e suspeito) foi heroica. Eu poderia ter levado um tiro, mas o instinto dele falou mais alto”, afirma o GCM. Após ter sido detido, o adolescente foi levado para a Delegacia Sede de São Vicente, onde o caso foi registrado. Depois da ocorrência, o guarda escolheu homenagear o cachorro na própria pele, fazendo a primeira tatuagem, no último dia 7.