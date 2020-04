Guarda Municipal é preso suspeito de matar gerente de posto de combustíveis a tiros em Birigui

Corpo da vítima, de 42 anos, foi encontrado no dia 26 de março com perfurações na cabeça e no peito. Suspeito de cometer o crime foi levado à delegacia, mas ficou em silêncio; ele foi indiciado por homicídio qualificado.