Moradora de Santa Fé do Sul morre ao chocar carro contra árvore

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um grave acidente registrado no último sábado (23), por volta das 19 horas, na vicinal que liga Santa Fé do Sul à Águas Claras.

Kelly Martins perdeu o controle do veículo vindo a colidir bruscamente contra uma árvore, com o impacto o motor do veículo ficou espalhado pela pista.

Kelly Foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro de Santa Fé do Sul e levada à UPA.Ela teve fraturas no braço, pernas, além de traumatismo craniano.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e em seguida transferida para Jales onde passou por cirurgia mas infelizmente ela não resistiu, vindo a óbito por volta das 17h30 na tarde de ontem (25).

De acordo com fontes ligadas à família a vítima teve morte cerebral, e a família deverá doar os órgãos. Não se sabe ainda o horário do velório e do sepultamento.

Kelly deixa muitos amigos, uma filha adolescente e um filho de cerca de dois anos que por sorte não estava no carro.

O Corpo de Bombeiros juntamente com a Polícia Militar passaram horas procurando em meio ao mato a criança ,devido ter uma cadeirinha de bebê no carro.

Felizmente a criança tinha ficado com familiares. As causas do acidente será investigada.

Fonte: A Voz das Cidades: