Capacitação será realizada no dia 27 de agosto, no Campus Centro; inscrições já estão abertas no site

A UNIFEV abriu inscrições para os interessados em participar do grupo Sorrisoterapeutas: o palhaço na saúde da Instituição. Com o objetivo de recepcionar os novos membros e promover a integração entre eles, será realizada uma oficina no dia 27 de agosto, a partir das 8h, no Campus Centro.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 11 de agosto, pelo site: www.unifev.edu.br/sorrisoterapeutas22. Alunos da UNIFEV ainda podem se inscrever pelo Portal. O valor do investimento é de R$ 30.

Coordenado pela Profa. Ma. Caciane Dallemole Souza, o Grupo é formado por alunos e ex-alunos do Centro Universitário de Votuporanga e atua em diversas entidades e unidades de saúde do município, entre elas, creches, asilos e hospitais. “O Sorrisoterapeutas tem o objetivo de humanizar a experiência da dor, do sofrimento e da perda por meio do bom humor. Um trabalho social realmente lindo”, explicou.

Durante a capacitação, serão abordados diferentes temas, como postura em ambiente hospitalar ou com pacientes internados/acamados, além de teatro, maquiagem, roupas recomendadas, técnicas de oratória, de improviso e de linguagem corporal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990.