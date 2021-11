Grupo de Votuporanga percorre a “Rota das Capelas”

No feriadão prolongado teve gente que viajou, descansou, trabalhou, pegou praia, e PEDALOU! E foi o desafio sobre duas rodas que um grupo de Votuporanga escolheu na programação do final de semana.

Os bikers Mayane, Flávio Barrientos, Aleni Barrientos, Eduardo Broisler e Fernanda Regina pedalaram um trajeto de 89 quilômetros e elevação de aproximadamente 1.844 metros, o percurso “Rota das Capelas” até Monte Alto.

Circuito conta com 11 capelas, devidamente demarcado e sinalizado foi criado com o objetivo de desenvolver o turismo rural e resgatar as histórias dos bairros rurais.

“A Rota das Capelas é um patrimônio turístico da Cidade de Monte Alto

O que torna o circuito mais interessante são as particularidades de cada uma das capelas, seu contexto histórico religioso”, dizem os participantes. Ainda segundo eles, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Montesina, no Distrito de Aparecida. É a a capelas mais linda e renomada.

