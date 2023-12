GRAVE ACIDENTE: vítimas ficam presas nas ferragens em acidente na rodovia Euclides da Cunha

Na tarde de hoje, um grave acidente chocou os usuários da rodovia Euclides da Cunha, no sentido Fernandópolis a Estrela, em Estrela d’Oeste. O condutor do veículo perdeu o controle, resultando na saída da pista e colisão no canteiro central.

No veículo havia 5 ocupantes, uma mulher de 68 anos, outra de 49 anos e uma adolescente de 13 anos, milagrosamente saíram ilesas do acidente. Apesar disso, todas receberam atendimento médico, sendo as duas mulheres encaminhadas ao hospital de Estrela.

Na sequência do impactante acidente na rodovia Euclides da Cunha, é revelado que as duas vítimas em estado grave ficaram presas nas ferragens. O resgate heróico realizado pelo Corpo de Bombeiros foi essencial para retirar as vítimas do veículo acidentado.

O condutor do veículo, um homem de 67 anos, foi levado em estado grave para a Santa Casa de Fernandópolis pelo SAMU. Além disso, um passageiro idoso de 72 anos, também em estado grave, foi transportado para a mesma instituição pelo SAMU. A adolescente de 13 anos recebeu atendimento na UPA de Fernandópolis. Iago Sincero/Votunews