Grave acidente na Avenida do Assary deixa motociclista ferido em Votuporanga

Na tarde desta quarta-feira (horário aproximado às 17h), um grave acidente na Avenida João Gonçalves Leite, conhecida como Avenida do Assary, resultou em ferimentos sérios a um motociclista de 33 anos. Segundo informações apuradas pela equipe do VotuNews, a motorista de um Chevrolet Onix teria perdido o controle e invadido a contramão da via, seguindo em direção à São José do Rio Preto. No sentido oposto, um motociclista, que transitava em uma Honda Titan, foi atingido em cheio pelo veículo.

O impacto foi intenso, fazendo com que o motociclista caísse ao solo com ferimentos graves, incluindo uma fratura exposta em uma das pernas e lesões no braço. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram rapidamente acionadas, prestando os primeiros socorros e encaminhando a vítima para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde ele permanece internado recebendo atendimento especializado.

Durante o atendimento da ocorrência, a motorista do Onix relatou às autoridades que, ao perder a direção, entrou acidentalmente na contramão, culminando na colisão. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica de Votuporanga para um esclarecimento completo dos fatos.