Polícia Militar prende trio e 15 kg de drogas em Votuporanga

Operação conjunta da Força Tática e ROCAM prendeu um casal e um terceiro suspeito, além de maconha, cocaína e crack no bairro Cecap I.

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (2.jun), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, equipes de Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento, quando receberam uma denúncia anônima sobre uma possível negociação de drogas pelo bairro Cecap I.

Em seguida, pela Rua Ivaí, os policiais militares avistaram os suspeitos, que tentaram fugir, mas acabaram abordados. porém, os agentes perceberam quando eles dispensaram uma sacola que foi recuperada, e dentro, os policiais encontraram três tijolos prensados de maconha e uma porção de cocaína a ser fracionada. E assim, após breve entrevista, eles teriam confessado a traficância, inclusive, indicando onde estaria escondido o restante.

Já pelo imóvel, os policiais abordaram um outro indivíduo, que agia como comparsa do casal, sendo o responsável por guardar as drogas. Em buscas, os agentes encontraram mais 29 tijolos prensados de maconha, porções ainda não fracionadas de cocaína e crack, apetrechos usados no preparo das porções, além de dinheiro que seria fruto do tráfico de drogas.

O trio foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e colocado à disposição da Justiça.