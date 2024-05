Grave acidente envolve dois veículos no trevo de Álvares Florence

Na manhã desta terça-feira, 21 de maio, ocorreu um acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Péricles Belini, que liga Cardoso a Votuporanga. Os veículos envolvidos foram um Corolla prateado, ocupado por uma mulher, e um Uno prateado, conduzido por uma senhora.

O Corolla seguia de Votuporanga em direção a Cardoso, enquanto o Uno viajava de Álvares Florence para Parisi. A colisão aconteceu no momento em que os veículos se encontraram no trevo.

As vítimas receberam atendimento do SAMU e foram levadas conscientes para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. No local, a Polícia Militar estava presente para garantir a segurança e realizar os procedimentos necessários, incluindo a perícia.

