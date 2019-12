Governo paga R$ 129,2 milhões em bônus para policiais do Estado

Foram beneficiados policiais que atuam em áreas onde houve redução dos índices de vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral no trimestre. Ao todo, foram favorecidos com a bonificação 53.711 policiais militares, 18.127 civis e 2.806 técnico-científicos.

Além destes, já foram pagos 963.751 bônus (mais de R$ 1,1 bilhão) desde 2014, quando o programa foi criado com objetivo de premiar o esforço dos policiais na redução de crimes.

Novidades

No sábado (14), foram publicadas no Diário Oficial do Estado algumas mudanças na BR. Entre elas, a periodicidade. A partir de 2020 o pagamento será bimestral. Com isso, o total de premiações passará de 4 para 6 ao ano.

Outra mudança é que todos os policiais, incluindo o efetivo do Corpo de Bombeiros, também poderão concorrer aos bônus.

