Governo de SP cria site com informações sobre as estradas para caminhoneiros

Portal traz mapa com a situação dos postos de abastecimento e dos locais de distribuição de kits no Estado de São Paulo.

O Governo de São Paulo lança nesta terça-feira (31) um site com informações essenciais para orientar os caminhoneiros durante o período de pandemia do coronavírus.

“O trabalho dos caminhoneiros é fundamental para o bem-estar da população, principalmente neste difícil período de quarentena. Por isso, o Governo do Estado tem adotado uma série de medidas para dar apoio e auxiliar o dia a dia desses profissionais, garantindo a eles inclusive toda a segurança necessária para que possam desenvolver bem a sua rotina”, explica o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

O site (www.abastecimentoseguro.sp.gov.br) funcionará como um grande mapa com marcadores que informarão a localização exata e a situação dos postos de abastecimento e dos locais de distribuição de kits. Com a ajuda do site, os caminhoneiros podem saber, por exemplo, se o estabelecimento está aberto, fechado ou com atividade restrita.

Tempo real

O mapa informará também, em tempo real, os locais onde têm restrição de circulação dos veículos ou bloqueios municipais. “Os caminhoneiros passam dias e dias nas rodovias. É importante que eles saibam de tudo que está acontecendo para não perderem tempo e também poderem encontrar um apoio”, conclui João Octaviano.

No site, também será possível encontrar um espaço de descanso, local para tomar banho – enfim, tudo que eles precisam para trabalhar com segurança.

O Governo do Estado já havia lançado o Canal de Denúncias voltado aos caminhoneiros, que funciona 24 horas pelo telefone 0800-055-5510 ou pelo e-mail abastecimentoseguro@sp.gov.br. Por esses canais, a categoria pode avisar sobre o fechamento de serviços essenciais e bloqueios em rodovias, por exemplo.

Essas medidas fazem parte de um conjunto de ações criadas pela Força Tarefa do Estado formada pelas Secretarias de Logística e Transportes, Agricultura e Abastecimento, Governo, Segurança Pública, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Econômico, além de órgãos como a DERSA, Artesp, DER, Invest SP e Polícia Militar.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP