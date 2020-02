Governo do Estado nomeia 250 delegados de polícia

Após formados, os novos profissionais reforçarão o efetivo das delegacias na capital e no interior de São Paulo.

O Governador João Doria nomeou 250 aprovados em concurso público para a carreira de delegado de polícia. As nomeações foram publicadas na edição deste sábado (1º) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A próxima etapa será a posse dos nomeados, que deve acontecer em aproximadamente 15 dias. Em seguida, os novos policiais iniciarão o curso na Academia da Polícia Civil (Acadepol).

Após a formação, os alunos passarão por um período de estágio probatório. Os novos policiais serão designados para reforçar o efetivo das unidades da polícia civil de todo o Estado.

Reforço de efetivo

Atualmente, já estão em formação mais de 1,4 mil novos policiais civis, sendo 166 papiloscopistas, 109 auxiliares de papiloscopista, 239 agentes de telecomunicações, 312 agentes policiais e 617 escrivães.

Além disso, há concursos em andamento para preencher 600 vagas de investigadores da Polícia Civil. A distribuição do efetivo é feita após a formatura, com o objetivo de programar a reposição dos profissionais.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP