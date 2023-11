Um produtor rural foi multado em R$ 15 mil pelo crime de maus-tratos contra búfalos no município de Cedral (SP). Animais estavam atolados há vários dias.

De acordo com informações da Polícia Ambiental, durante vistoria na propriedade rural, as equipes encontraram três búfalos atolados em uma área de brejo, sendo que um deles já estava morto. Eles estavam no local há vários dias, sem serem resgatados.