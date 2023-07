Governo do Estado de São Paulo lança programa habitacional

Investimento de R$ 258,1 milhões é para construção de 20 mil moradias

O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 19, uma linha de crédito habitacional para famílias de baixa renda que não são contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O governador Tarcísio de Freitas anuncia investimentos de R$ 258,1 milhões para construção de 20 mil moradias em 67 municípios, no âmbito do programa Casa Paulista, uma das principais iniciativas da gestão na área social.

A linha de financiamento visa baratear o custo da compra de imóveis para alcançar famílias com renda de até R$ 2,4 mil. Pelas regras do governo federal, elas estariam contempladas pela faixa 1 do MCMV, que atende aqueles com renda de até R$ 2.640. Na prática, não é isso o que acontece, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

Em entrevista, ele explica que o alto custo de construção de moradias no Estado faz com que empreiteiras não se interessem em atender a essa faixa. De acordo com ele, a renda média que uma família precisa ter para comprar um imóvel em São Paulo varia entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil.

Com o subsídio, o governo paulista avalia que as construtoras terão condições de concluir os empreendimentos, dando a famílias mais pobres a possibilidade de adquirir imóveis nesses locais. “Quando coloco o subsídio do Casa Paulista, puxo essa média para R$ 2,4 mil, entra na faixa 1 e na maior camada de déficit habitacional. A gente complementa o valor para as pessoas, cria na família uma capacidade de pagamento, de financiamento (do imóvel). O número de pessoas interessadas potencializa o investimento, e o empreendedor consegue vender o empreendimento como um todo”, afirma o secretário.

Branco explica que o subsídio será disponibilizado para famílias com renda de até R$ 2,4 mil interessadas em adquirir unidades habitacionais em empreendimentos contemplados pelo Casa Paulista, que estão em construção em 67 municípios do Estado. Após análise e liberação do crédito pela Caixa Econômica Federal, o dinheiro será depositado na conta do comprador para baratear o valor imóvel.

“Se a ficha da pessoa for aprovada pela Caixa, porque a Caixa vai financiar parte do imóvel, esse subsídio vai para a conta dela na Caixa. Ao longo da construção do edifício, esse dinheiro vai sendo liberado, transferido pela Caixa para a construtora para baixar o valor do imóvel dela e, portanto, baixa a prestação e a necessidade de renda comprovada”, detalha o secretário.

