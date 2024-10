Governo de SP lança campanha ‘Chama o Var’ para esclarecer dúvidas da população sobre vacinas

O Governo de SP lançou nesta quinta-feira (17), uma campanha publicitária para esclarecer dúvidas sobre a vacinação, com o slogan “Tá com dúvidas sobre vacinas? Chama o VARcina”. Inspirada no sistema que auxilia árbitros de futebol, a ação promove o site vacina100duvida, que oferece respostas simples sobre as vacinas disponíveis no SUS e no calendário vacinal.

Coordenada pelas secretaria de Comunicação com apoio da secretaria de Saúde, a campanha é desenvolvida pela agência DPZ e será exibida em diferentes formatos. A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da vacina e faz parte das ações do Estado de ampliar a cobertura vacinal em São Paulo e romper a barreira da desinformação, que acaba deixando a população vulnerável a doenças evitáveis.



No vídeo de 30 segundos um diálogo reflete questionamentos comuns entre a população sobre a vacina. A a personagem questiona: “Rotavírus tem vacina?”, “A vacina do HPV é só para meninas?”, “Quem toma a tríplice precisa da vacina da varicela?” e recebe a resposta: “Tá com dúvidas? Chama o VAR.” A resposta incentiva o acesso ao site www.vacina100duvidas.sp.gov.br para esclarecimentos, promovendo a conscientização sobre a segurança das vacinas oferecidas pelo SUS.



As peças serão veiculadas nos principais canais abertos e fechados, rádios, portais de notícias e rede sociais, disseminando o acesso ao canal que tira as dúvidas comuns entre o público, promovendo a mesmo tempo a cultura da imunização. Além disso, a estratégia de comunicação terá ampla presença ainda em formatos especiais de mídias OOH (out-of-home) em abrigos e terminais de ônibus, busdoor, estabelecimentos comerciais e painéis em áreas urbanas e comunidades.

Vacina 100 dúvidas

A iniciativa “Vacina 100 Dúvidas”, fruto de uma parceria entre as Secretarias de Comunicação e Saúde, tem o objetivo de responder às dúvidas mais frequentes dos paulistas sobre a vacinação e reforçar a importância de alcançar altas coberturas vacinais, especialmente no calendário básico.



O site www.vacina100duvidas.sp.gov.br reúne as 100 perguntas mais comuns nos buscadores da internet, oferecendo informações claras para desmistificar fake news e garantir a proteção de toda a população.