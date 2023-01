Governo de SP faz primeira reunião com novo secretariado

O Governador Tarcísio de Freitas se reuniu pela primeira vez com o secretariado nesta segunda-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes, onde fez o primeiro diagnóstico do Governo do Estado e das prioridades para os primeiros dias de trabalho. Após o encontro, Tarcísio concedeu entrevista coletiva e falou das medidas que serão adotadas para garantir eficiência da gestão estadual.

“Fizemos um balanço do que estabelecemos como compromisso na campanha, entendemos que o cumprimento desses compromissos, das promessas, é uma ferramenta poderosa para vencer desconfianças. Vamos ver nos próximos dias a designação de gerentes para determinados projetos e também falamos da questão de infraestrutura, dos primeiros projetos e primeiras entregas, como o leilão do Rodoanel. Discutimos como iremos dar os contornos aos primeiros estudos que vamos contratar, como privatização da EMAE e desestatização da Sabesp, objetivos que vamos perseguir ao longo do tempo”, falou Tarcísio de Freitas.

Durante a reunião, os secretários apresentaram algumas das entregas que serão feitas durante os 100 primeiros dias de governo e o governador se colocou à disposição para ouvir as sugestões de cada área. Entre as prioridades da gestão estão, por exemplo, o atendimento a pessoas em situação de rua e o aumento da percepção de segurança da população, além da conclusão de obras inacabadas.

Estrutura administrativa

A nova organização administrativa do Governo do Estado está regulamentada por um decreto publicado no Diário Oficial. Pela primeira vez na história São Paulo passa a contar com uma Secretaria de Políticas para a Mulher, que terá como secretária a vereadora da capital Sonaira Fernandes. A pasta vai tratar de temas que envolvem combate à violência, saúde da mulher e a participação da mulher em atividades de empreendedorismo.

As mudanças estão na denominação das secretarias. A de Governo passa a contar com Relações Institucionais. A de Desenvolvimento Regional passa a ser Secretaria de Comunicação. Negócios Internacionais substitui Relações Internacionais. A Secretaria de Orçamento e Gestão passa a ser denominada como de Gestão e Governo Digital. A pasta de Projetos e Ações Estratégicas se transformará em Secretaria de Parcerias em Investimentos.

Infraestrutura e Meio Ambiente agora passa a ser Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Habitação incluirá Desenvolvimento Urbano. A Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde se transforma em Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a pasta de Logística e Transportes abre espaço para a criação da Secretaria de Políticas para a Mulher.

Fazenda e Planejamento, Saúde, Esportes, Cultura, Educação, Segurança Pública e Administração Penitenciária seguem como as mesmas características, assim como Casa Civil, Casa Militar e Defesa Civil. Todas as realocações orçamentárias foram detalhadas no decreto publicado neste domingo (1º) em edição extra do Diário Oficial.