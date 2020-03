Estimativa foi feita pelo coordenador do centro de contingência contra o coronavírus em São Paulo nesta segunda. Medidas restritivas, como suspensão de aulas e eventos, podem durar menos tempo.

A afirmação foi dada pelo coordenador do centro de contingência contra o coronavírus em São Paulo, o médico David Uip, nesta segunda-feira (16).

“Nós entendemos que essa epidemia e essa onda vai durar de 4 a 5 meses, o que não quer dizer que as medidas restritivas necessariamente durarão tal tempo. A decisão será feita por um grupo de pesquisadores e cientistas extremamente experientes, juntamente com secretário de estado e governador”, disse David Uip.

“As pessoas me perguntam: vai ficar sem escola um mês, dois meses, quatro meses? O tempo que for necessário para conter a epidemia”, destacou Uip.

Nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o número de casos de Covid-19 no país deve começar a cair em julho , agosto ou “talvez até mais tarde”.

Ainda nesta segunda, o governo estadual disse que “vai avaliar” a nova recomendação da Organização Mundial da Saúde ( OMS ) para que todos os casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) sejam submetidos a exames laboratoriais . A afirmação foi feita pelo secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann.

“Nos estávamos seguindo as próprias orientações da OMS. Ela alterou a forma de trabalho com relação aos testes que devem ser realizados para diagnóstico, nós vamos avaliar e daremos seguimento de acordo com aquilo que vamos fazer em obediência a OMS. Mas nós não estávamos esperando”, disse Germann em entrevista coletiva nesta segunda-feira.