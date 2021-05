Pré-conferências da Saúde serão nesta quinta e sexta-feira

Encontros serão realizados nas regiões sul e norte de forma híbrida; Conferência será em junho

Nesta quinta e sexta-feira (27 e 28/5) Votuporanga realizará as pré-conferências da Saúde para as regiões sul e norte, respectivamente. A pré-conferência antecede a 6ª Conferência Municipal de Saúde que tem como tema, este ano, “A Saúde em tempos de Pandemia”. A realização é uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Conselho Municipal de Saúde.

Na quinta, as discussões serão na escola CEM “Deputado Narciso Pieroni” e na sexta o encontro ocorre na escola CEM “Prof. Valdir Gonçalves de Lima”, ambos das 9h às 11h. As pré-conferências serão realizadas de forma híbrida, portanto, os participantes poderão interagir de forma presencial ou on-line. As inscrições foram realizadas até o dia 25 de maio no site da Prefeitura.

Os participantes se dividirão em quatro eixos para discutir: Acolhimento com qualidade, um desafio na atenção básica; Participação popular, controle social e desigualdade digital; Gestão, financiamento do SUS e modelos de atenção à saúde em tempos de pandemia; e Ciência, tecnologia e inovação do SUS.

Após a realização das duas pré-conferências, as propostas serão levadas para discussão na 6ª Conferência Municipal de Saúde que será realizada no dia 15 de junho no auditório do SEST/SENAT, também de forma híbrida.

A Conferência de Saúde proporciona ampla participação da comunidade e tem por finalidade avaliar, definir e planejar as diretrizes na busca de melhora da qualidade dos serviços de saúde pública. Elas são realizadas periodicamente para promover a participação da comunidade na formulação de políticas públicas de saúde. Desta forma, a Conferência Municipal de Saúde tem o objetivo de integrar o Plano Municipal de Saúde que terá vigência de 2022-2025.