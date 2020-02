Governo de SP entrega prêmio Policial Nota 10 a 29 homenageados

Integrantes das Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica foram reconhecidos por atuação em ocorrências de destaque e bom desempenho.

O Governador João Doria e o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, homenagearam nesta segunda-feira (17) 16 policiais militares, 11 civis e dois técnico-científicos da capital, Grande São Paulo e das regiões de São José dos Campos, Santos, Piracicaba e Araçatuba com o certificado Policial Nota 10.

“Durante quatro anos de governo, todos os meses nós estaremos aqui homenageando a melhor polícia do Brasil, que é a polícia de São Paulo. Polícia Militar, Civil, Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros. Não é uma conquista deste governo, é uma conquista histórica destas corporações”, afirmou Doria. “Continuaremos investindo em tecnologia, equipamentos e, principalmente, em gente, em pessoas. São Paulo investe fortemente em inteligência e treinamento, inclusive no exterior, para aperfeiçoar o que representa o compromisso de vocês na segurança pública

”, acrescentou o Governador.

Em sua 13ª edição, a iniciativa ocorre mensalmente e visa reconhecer e estimular o bom trabalho policial em todo o Estado de São Paulo. A solenidade foi realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Os policiais homenageados atuaram em salvamentos de crianças e adultos, prisões por tráfico de drogas e roubo, recuperação de bens e esclarecimentos de homicídios. Dois peritos também foram reconhecidos pela identificação de um corpo encontrado carbonizado no interior.

Polícia Militar

Um dos homenageados é o soldado Jean da Silva. No último dia 14, ele impediu um roubo a ônibus em Guarulhos, na Via Dutra. Ele estava de folga e anunciou ser policial militar quando quatro homens armados invadiram o veículo e anunciaram um assalto. Silva trabalha no Presídio Militar Romão Gomes, na capital.

O cabo Fábio Anselmo de Souza e os soldados Ademilson Castro de Almeida, Gabriel Galiani Siena, David Gutierre Alves do Vale, João Roger Miranda Pereira e Douglas Leme Pereira, integrantes do 3° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), na capital, receberam destaque pelas prisões de quatro acusados de roubo roubo no dia 10 de janeiro. Na ocasião, 198 celulares foram recuperados e duas armas apreendidas. Dois automóveis usados pelo grupo também foram recolhidos.

O cabo Nilton Geia, do 17° BPM/M, sediado em Mogi das Cruzes, foi condecorado pelo salvamento de uma criança vítima de afogamento em piscina, no dia 9 de janeiro, em uma residência na cidade.

A equipe formada pelo sargento Irimar Castilho e os cabos Edwald Peixoto, José Roberto Soares de Carvalho e Eduardo Aparecido dos Santos, integrantes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) de São Sebastião, foi reconhecida por socorrer integrantes da Marinha que estavam em um bote que explodiu, no dia 5 de janeiro.

O cabo Felipe Ignácio Teixeira e o soldado Wender da Siva Oliveira integram o 36° BPM/I (Batalhão de Policia Militar do Interior), sediado em Limeira, e foram agraciados por conter uma hemorragia de uma vítima de acidente de trânsito até a chegada do socorro médico.

O cabo Luis Antonio Rodrigues da Costa e o soldado Diego Evangelista, do 2° BPM/I, sediado em Araçatuba, receberam o certificado por salvar um recém-nascido que estava engasgado. Eles atenderam pedido de socorro dos pais e fizeram procedimentos para desobstruir as vias aéreas do bebê.

Polícia Civil

A delegada Ana Cecília Delphim Moraes e o investigador Edgard Laporta Júnior, da 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista – Aeroporto de São Paulo/Congonhas, foram reconhecidos pela prisão de uma mulher envolvida em roubos a taxistas.

O delegado Cid Rodrigues da Silva, o investigador José Gustavo Pereira da Silva Marques e o agente policial Nicolas Dias Del Piccolo, do 1° Distrito Policial de Guarulhos, foram homenageados por prenderem dois autores do homicídio de uma jovem de 21 anos, no centro da cidade.

O delegado Adriano Barbosa Ribeiro, o agente policial Nelson Galdino de Oliveira e o agente de telecomunicações Marcelo Yui, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Jacupiranga, foram agraciados pela Operação CDHU, que deteve mais de 20 pessoas no Vale do Ribeira por envolvimento com o tráfico de drogas.

O delegado Bruno de Azevedo Aragão e os investigadores Thiago Ebram Fiore e Henrique Zwibelberg Junior, todos do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Ubatuba, receberam o certificado pelo esclarecimento da morte de um policial militar em janeiro.

Polícia Técnico-Científica

Os peritos Eduardo de Menezes Gomes e Flávio Veras Nunes de Oliveira, ambos do Núcleo de Odontologia Legal do Instituto Médico Legal, com sede na capital. Eles foram reconhecidos pela identificação de um corpo encontrado carbonizado em um carro, em uma estrada na cidade de São Roque.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP