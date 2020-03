Governo de SP cria canal no Telegram para combater notícias falsas sobre coronavírus

Aplicativo é mais um meio de divulgação de informações oficiais para orientar a população sobre prevenção e cuidados contra Covid-19.

O Governo do Estado de São Paulo criou nesta terça-feira (17) um canal no Telegram para divulgar todas as informações oficiais sobre o novo coronavírus e, dessa forma, também combater notícias falsas a respeito do vírus e da doença por ele provocada, Covid-19.

É fundamental difundir informação correta a amigos, familiares e colegas de trabalho. Para ter acesso ao novo canal, basta baixar o aplicativo do Telegram no celular ou tablet e inscrever-se em t.me/spcoronavirus. Todo o conteúdo disponibilizado pode ser compartilhado.

O Governo do Estado tem adotado medidas constantes para prevenção e combate ao novo coronavírus. Parte importante dessas ações é a divulgação de informação de qualidade e a disponibilização de todo o conteúdo em diversos formatos: textos, vídeos, áudios, além de guias informativos impressos e online.

Canais oficiais do Governo de São Paulo

Telegram: https://t.me/spcoronavirus

https://t.me/spcoronavirus Hotsite coronavírus : www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/ Portal do Governo : www.saopaulo.sp.gov.br

: www.saopaulo.sp.gov.br TikTok: https://www.tiktok.com/@governosp

https://www.tiktok.com/@governosp Facebook : www.facebook.com/governosp

: www.facebook.com/governosp Twitter : www.twitter.com/governosp

: www.twitter.com/governosp Instagram : www.instagram.com/governosp

: www.instagram.com/governosp Flickr : www.flickr.com/governosp

: www.flickr.com/governosp SoundCloud : www.soundcloud.com/governosp

: www.soundcloud.com/governosp Vimeo: www.vimeo.com/governosp

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP