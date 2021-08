Governo de São Paulo anuncia volta das torcidas aos estádios

O governo de São Palo anunciou nesta quarta-feira que vai liberar torcida nos estádios a partir de 1º de novembro, assim como shows com público em pé e pistas de dança. Até lá, a expectativa é de que 90% da população adulta do estado tenha as duas doses da vacina contra Covid-19 (ou a dose única).

– Os eventos passam a ser permitidos em um modelo onde não há restrição de ocupação, mas permanece a restrição de distanciamento. Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode haver aglomeração, e as pessoas precisam estar distanciadas. O uso de máscaras permanece – disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado.

Além da exigência da vacinação, os protocolos para a liberação serão os seguintes: uso obrigatório de máscara, distanciamento de um metro e veto a qualquer aglomeração e respeito aos protocolos de higiene.

Na semana passada, a cidade de São Paulo teve um leve aumento no número de casos de Covid-19: foram 9.688 casos de 25 a 31 de julho contra 9.512 de 18 a 24 de julho, dentro da estabilidade. De qualquer forma, as autoridades sanitárias do estado estão em alerta por conta da circulação da variante delta do coronavírus.