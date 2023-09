Governo atende pedido de Carlão Pignatari e anuncia reforma de escola em Pedranópolis

Anúncio foi feito após a entrega de uma Creche Escola na cidade, com capacidade para atender 70 crianças. Obra será iniciada ainda neste ano, de acordo com presidente da FDE.

Após pedido do deputado Carlão Pignatari, o Governo do Estado de São Paulo vai reformar a Escola Estadual Hilda Bertoncini Rodrigues Professora, em Pedranópolis. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20.set), após a entrega de uma Creche Escola na cidade, com capacidade para atender 70 crianças.

“Fico feliz e agradecido com essa notícia, de que o governador Tarcísio de Freitas atendeu a nossa demanda e autorizou a reforma da escola Hilda Bertoncini. Nossos alunos e professores merecem uma escola de qualidade, com toda infraestrutura necessária”, disse Carlão Pignatari.

O presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), Jean Pierre Neto, afirmou que a reforma será iniciada ainda neste ano. “Será uma reforma geral na escola. Vamos reformar e fazer a cobertura da quadra, reformar o refeitório, trocar o piso e o telhado”, disse ele.

O prefeito de Pedranópolis, Marcos Adriano da Silva, agradeceu ao deputado Carlão Pignatari pela conquista. “Fico feliz em saber que essa obra será iniciada até o final do ano. Obrigado ao deputado Carlão que nos ajudou com essa indicação”, afirmou, também agradecendo ao governador Tarcísio, vereadores e demais autoridades.

Creche

A Cemei Professora Lourdes José da Silva Adami, entregue nesta quarta, em Pedranópolis, recebeu investimento de R$ 1,4 milhão. Obra e mobiliário foram custeados pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da FDE. A Creche Escola tem salas pedagógicas, berçários, refeitório, banheiros, e área de serviço, além da secretaria.

O presidente Jean Pierre Neto representou o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Educação, Renato Feder, na entrega. “Nosso compromisso é oferecer prédios escolares de qualidade e cada vez mais sustentáveis a todos que precisam, principalmente as crianças”, disse ele. A construção também respeita as normas de segurança e de acessibilidade.

Somente neste ano, o Estado Seduc entregou 24 creches. Foram geradas 3.000 novas vagas e investidos R$ 43,8 milhões. Na região de Fernandópolis, onde está Pedranópolis, já foram entregues 12 unidades, totalizando 1.500 vagas. Recentemente, outros municípios foram atendidos, como Elisiário, Novo Horizonte, Cosmorama e Mirassol.

Para a viabilização de novas creches, a Secretaria da Educação e os municípios interessados assinam um Termo de Compromisso. À FDE, entre outras ações, cabe a elaboração do projeto, além de vistorias mensais de acompanhamento e cumprimento do cronograma físico-financeiro. Atualmente são ofertadas aos municípios uma planta de projeto padrão para a construção de creche de 894,78m², para atender 120 ou 150 crianças, e duas plantas de projeto padrão para a ampliação de salas de aula para 48 crianças, sendo uma delas de 94,50m² e a outra de 126m² de área construída.