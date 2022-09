Ginecologista do SanSaúde explica sobre gestação após 35 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Considerada uma gravidez tardia, Dr. Ricieri Hiroshi, orientou sobre os riscos e os cuidados

A maternidade tardia ganhou repercussão na semana passada, após o anúncio de gravidez da atriz Claudia Raia. Aos 55 anos, a artista celebrou a vinda do terceiro filho. No próprio relato, Cláudia conta que quando a médica pediu o exame Beta — usado para confirmar a gestação — ela se surpreendeu. Claudia Raia chamou a profissional de “louca”, pois a atriz está na menopausa. Marcado pela baixa ovulação, o período não impediu a atriz de gerar uma nova vida.

O ginecologista e obstetra do SanSaúde, Dr. Ricieri Hiroshi, explicou quando uma gestação é considerada tardia. “É aquela em que o parto ocorre após os 35 anos de idade da mãe e acontece no envelhecimento fisiológico, em que a quantidade e a qualidade dos óvulos estão reduzidas após essa idade. Apesar de incomum, é possível uma gravidez espontânea, ou seja, sem auxílio de métodos de reprodução assistida, como a fertilização”, disse.

Ele destacou que existem sim riscos maiores nesta idade, não só para a mãe, como também para o bebê. “Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, aborto, partos prematuros e alterações cromossômicas, como a Síndrome de Down, são alguns exemplos de situações que tem seu risco aumentado para essas mulheres em idade mais avançada”, complementou.

Exames

O médico indicou a realização de ultrassonografias morfológicas, associadas ao estudo do DNA fetal. “Apesar de seu alto custo, o rastreio das alterações cromossômicas, principalmente a Síndrome de Down, deveria ser realizado pelas mulheres em gestações tardias”, afirmou.

Cuidados

Dr. Ricieri orientou que os cuidados são os mesmos que uma mulher com idade inferior, necessitando basicamente de um bom acompanhamento pré-natal para diminuição dos riscos dessa gestação. “As recomendações são muito parecidas: manter uma alimentação saudável e equilibrada, atividades físicas compatíveis com a capacidade de cada uma, fisioterapia pélvica, principalmente para aquelas que desejam pelo parto normal, além de consultas com seu médico pré-natalista”, enfatizou.

Partos

Uma outra dúvida comum é sobre os partos. “Independentemente da idade, a via de parto não é modificada. Ou seja, tanto o normal quanto o cesariano podem ser realizados, de acordo com as opções maternas e indicações obstétricas”, finalizou.

—