A Gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, participou, recentemente, do Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio e TV, promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em Brasília (DF). Na oportunidade, o evento reuniu representantes das emissoras afiliadas à EBC de todo o País.

De acordo com Fabíola, o encontro possibilitou o fortalecimento do relacionamento entre as parceiras e uma intensa troca de experiências sobre conteúdo, programação, estrutura e tecnologia. “A TV Unifev é uma das afiliadas mais antigas da EBC, há cerca de 30 anos. Durante nossa participação, tivemos a oportunidade de apresentar a nossa programação e infraestrutura técnica e de conteúdo, que é 100% digital”, destacou.

Atualmente, a TV Unifev é responsável por retransmitir a TV Brasil, alcançando mais de 300 mil habitantes em 24 cidades da região. Além disso, a emissora possui sua própria grade de programação diária, com produções sobre diversos temas, incluindo saúde, música, cidadania, educação e esporte, entre outros.

Para acompanhar as novidades, assista a TV Unifev pelo canal digital 53 ou acesse o perfil no Facebook: www.facebook.com/radioetvunifev.

Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)

A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) é formada por 11 emissoras de rádio, 33 de televisão e pelos veículos públicos da EBC. A empresa auxilia as emissoras parceiras em processos de outorga de canais, disponibilizando suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos. Por sua vez, as afiliadas são responsáveis por retransmitir os seus conteúdos.