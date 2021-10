Etecs: confira datas do processo seletivo do 1º semestre de 2022

Os interessados em estudar nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) ou nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) já podem conferir as datas do processo seletivo para o primeiro semestre de 2022.

As inscrições para quem quer concorrer a uma vaga nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio com opção por itinerários formativos começam no dia 26 de outubro, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O Manual do Candidato com todas as informações necessárias para a inscrição estará disponível na internet.

Já as inscrições para o Vestibular das Fatecs terão início na próxima quarta-feira, 27, exclusivamente pelo site. Na mesma página (vestibularfatec.com.br) os candidatos podem conferir outras informações para concorrer a uma vaga de curso superior.

Conheça as principais datas dos dois processos seletivos:

Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2022

Até o dia 25 de outubro – Prazo para solicitar a redução da taxa do Vestibulinho e envio por meio digital, via upload, da documentação comprobatória pela internet;

26 de outubro até as 15 horas do dia 30 de novembro – Inscrições para o processo seletivo no site;

17 de novembro, a partir das 15 horas – Divulgação do resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição pelo site;

18 e 19 de novembro – Período de recurso para quem teve o pedido de redução da taxa de inscrição negado;

25 de novembro – Divulgação do resultado do recurso pelo site;

14 de dezembro, a partir das 15 horas – Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas;

15 a 16 de dezembro – Período para recurso com retificação de notas ou reenvio de documentos comprobatórios dos candidatos que tiveram a inscrição indeferida;

23 de dezembro, a partir das 15 horas – Divulgação da lista de inscrições deferidas após análise dos recursos;

3 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação da classificação dos cursos com prova de aptidão online. Fase específica para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

4 de janeiro de 2022 – Realização das provas online de aptidão dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

10 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos, do resultado da prova de aptidão online e da primeira lista de convocação para matrícula; as informações serão disponibilizadas no site;

11 a 13 de janeiro de 2022 – Período de matrícula da primeira lista de convocação dos candidatos com envio da documentação dos classificados pelo site www.vestibulinhoetec.com.br;

20 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação dos deferimentos e indeferimentos da matrícula da primeira lista de convocados;

21 a 24 de janeiro de 2022 – Período para recurso/correção dos documentos dos candidatos que tiveram a matrícula indeferida na primeira lista de convocação;

28 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação do resultado da análise dos recursos/correção dos documentos de matrículas indeferidas da primeira lista de convocação.

Mais informações pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2022

Até as 15 horas do dia 26 de outubro – Período para solicitar isenção/redução da taxa de inscrição e envio por meio digital da documentação comprobatória, via upload, exclusivamente pelo site;

27 de outubro até as 15 horas do dia 1º de dezembro – Inscrições para o Vestibular pela internet;

19 de novembro até as 15 horas do dia 1º de dezembro – Prazo de inscrição para o candidato beneficiado com a isenção/redução da taxa de inscrição;

19 de novembro, a partir das 15 horas – Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção/redução de taxa pelo site;

22 e 23 de novembro – Período para interposição de recurso para os candidatos que tiveram o pedido de isenção e redução da taxa de inscrição indeferido;

29 de novembro, a partir das 15 horas – Divulgação pela internet da análise dos recursos de isenção/redução da taxa de inscrição;

15 de dezembro, a partir das 15 horas – Divulgação da lista preliminar das inscrições deferidas e indeferidas para o processo seletivo;

16 e 17 de dezembro – Período para interposição de recurso e retificação das notas e documentação dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas/indeferidas para o processo seletivo no site vestibularfatec.com.br;

22 de dezembro, a partir das 15 horas – Divulgação da análise dos recursos e das retificações de notas/documentos;

12 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação da lista de classificação geral e da primeira lista de convocação dos candidatos;

13 e 14 de janeiro de 2022 – Matrícula da primeira chamada e envio de documentação por meio digital, via upload, pelo sistema remoto de matrícula Siga;

18 de janeiro de 2022, a partir das 15h – Divulgação da lista de deferimento e indeferimento das matrículas da primeira chamada, pelo sistema remoto de matrícula Siga;

19 e 20 de janeiro de 2022 – Prazo para acerto de documentação da matrícula da primeira chamada, pelo sistema remoto de matrícula Siga;

24 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação de matrículas deferidas e indeferidas da primeira chamada;

31 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação da segunda chamada pelo site vestibularfatec.com.br e convocação para envio dos documentos de matrícula, pelo sistema remoto de matrícula Siga;

1º de fevereiro de 2022 – Matrícula da segunda chamada e envio de documentação por meio digital, via upload;

3 de fevereiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação da lista de deferimento e indeferimento das matrículas da segunda chamada, pelo sistema remoto de matrícula Siga;

4 de fevereiro de 2022 – Prazo para acerto de documentação de matrícula da segunda chamada;

8 de fevereiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas da segunda chamada, após acerto de documentação.

Mais informações pelo site www.vestibularfatec.com.br.