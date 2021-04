Gestão financeira é importante aliada no sucesso de uma empresa

Senac Votuporanga está com inscrições abertas para o curso Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria

Muitos empresários acham que o crescimento da sua empresa depende apenas do seu produto ou serviço. Claro, esses são fatores muito importantes. Mas como anda a gestão financeira do negócio? Ela é responsável por toda a organização, planejamento e controle de informações para que os objetivos sejam alcançados de forma mais segura e eficiente.

E para fazer uma gestão financeira eficiente é necessário ter pessoas preparadas, que buscam atualizações em relação ao mercado, às leis, e até em ferramentas e sistemas que possam ajudar na organização desse processo.

“A gestão financeira é o termômetro da empresa. Como exemplo podemos usar o nosso próprio corpo. Muitas vezes, tudo parece ir muito bem com o nosso organismo, mas, quando colocamos o termômetro, verificamos que estamos iniciando um quadro febril. Quanto antes detectarmos a causa e iniciarmos o tratamento, melhor será a recuperação. É assim que funciona a gestão financeira. Ela dá parâmetros para que possamos tomar diversas decisões, como o momento certo de investir ou de buscar recursos para manter a saúde financeira em dia”, explica Eleise Gálter Andreoli Lotito, docente do Senac Votuporanga.

Eleise separou 5 dicas para manter a gestão financeira da sua empresa em ordem:

✔ Fique atento às movimentações financeiras tanto de entrada como saída. O estudo constante dessas informações nos mantém atualizados da situação e nos concede tempo para agirmos.

✔ Não deixe de fazer a conciliação bancária, ou seja, verificar seus extratos e confrontar com as entradas e saídas. Cada centavo é importante quando falamos de gestão.

✔ Busque sempre aprender, conhecimento não pesa e ninguém nos tira.

✔ O crescimento sólido de uma organização não depende só de uma excelente produção ou serviço, mas também de uma gestão eficiente.

✔ Invista em você e em seus funcionários, só assim todos serão beneficiados com retorno financeiro e também social.

Curso no Senac

O trabalho bem realizado na área financeira de uma empresa está atrelado a uma formação adequada, por isso, o Senac Votuporanga está com inscrições abertas para o curso Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria. O objetivo é aperfeiçoar o aluno para executar essas rotinas de pagamentos, recebimentos e tesouraria, observando normas e procedimentos da empresa e as legislações da área.

Para se inscrever no curso é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e ter idade mínima de 16 anos. As informações completas sobre a unidade e a formação estão disponíveis no Portal Senac: www.sp.senac.br/senac-votuporanga.

